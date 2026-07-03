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Ближний Восток

Возросло число жертв теракта в центре Дамаска

Сирия
Погибшие
Теракт
время публикации: 03 июля 2026 г., 00:50 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 05:25
Возросло число жертв теракта в центре Дамаска
AP Photo/Ghaith Alsayed

Количество погибших в результате взрыва в кафе в центре Дамаска выросло до девяти человек, около 20 получили ранения, сообщает министерство внутренних дел Сирии.

Сирийские власти сообщают, что основной версией произошедшего является теракт: внутри кафе было заложено взрывное устройство. Бомба содержала около килограмма взрывчатки и была начинена дополнительными поражающими металлическими предметами.

К настоящему моменту ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

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