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Ближний Восток

Египет вновь предложил ХАМАСу передать оружие Каиру на хранение

Вооружения
Египет
ХАМАС
время публикации: 02 июля 2026 г., 20:51 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 21:02
Египет вновь предложил ХАМАСу передать оружие Каиру на хранение
AP Photo/Abdel Kareem Hana, File

В ходе переговоров с делегацией ХАМАСа в Каире египетские власти пытаются убедить руководство террористов проявить большую гибкость в вопросе разоружения и передать оружие Каиру на хранение. Об этом в четверг вечером сообщает новостная служба "Кан".

Неназванный источник в египетском руководстве сообщил "Кан", что Каир вновь продвигает компромиссную инициативу, впервые предложенную еще в прошлом году: ХАМАС должен передать свое оружие Египту на хранение, а не уничтожать его.

По словам источника, Египет пытается оказать давление на ХАМАС, чтобы добиться согласия на этот вариант и тем самым открыть путь к реализации второго этапа плана президента США Дональда Трампа по завершению войны в секторе Газы.

Однако, как отметил египетский источник, ХАМАС не демонстрирует готовности к компромиссу и, по его словам, "лишь тянет время".

Ближний Восток
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