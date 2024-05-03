Глава ЦРУ прибыл в Каир для участия в переговорах об освобождении израильских заложников
время публикации: 03 мая 2024 г., 18:58 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 19:15
Глава ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Каир для участия в переговорах об освобождении израильских заложников, сообщает Times of Israel со ссылкой на источник в службах безопасности Египта и три источника в каирском аэропорту.
Напомним, 1 мая израильские СМИ со ссылкой на арабские источники сообщили, что переговорная группа Израиля побывала в Каире, где ей был передан черновик соглашения с поправками, внесенными ХАМАСом.
Египетский источник предположил тогда же, что окончательный ответ от ХАМАСа, возможно, будет получен в конце текущей недели.
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