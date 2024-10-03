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Ближний Восток

ЦАХАЛ раскрывает подробности освобождения 21-летней езидки, спасенной из сектора Газы

время публикации: 03 октября 2024 г., 17:20 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 17:25
ЦАХАЛ раскрывает подробности освобождения 21-летней езидки, спасенной из сектора Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля в сотрудничестве с посольством США в Израиле курировали операцию по освобождению 21-летней Фаузии Амин Сиду, гражданки Ирака езидского происхождения, которая была продана в рабство связанному с "Исламским государством" боевику ХАМАСа и в течение десяти лет провела в секторе Газы в качестве рабыни.

Когда Фаузии было всего 11 лет, террористы "Исламского государства" продали ее боевику ХАМАСа из сектора Газы, и тот привез ее на свою родину. Во время войны "Железные мечи" террорист, удерживавший девушку, был убит, и девушка смогла сбежать и спрятаться в секторе.

В рамках сложной операции при координации между Израилем, США и другими представителями международного сообщества девушку сумели вывезти через КПП "Керем Шалом" из сектора Газы. Затем она отправилась в Иорданию через мост Алленби и оттуда вернулась к своей семье в Ирак.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что история Фаузии Амин Сиду – это еще одно свидетельство связи между террористической организацией ХАМАС и "Исламским государством" и еще одно доказательство преступлений против человечности, совершенных террористами в секторе Газы.

ЦАХАЛ продолжит работу по уничтожению террористической организации ХАМАС и разрушению террористической инфраструктуры, с тем чтобы вернуть всех плененных и похищенных террористами людей домой.

Ближний Восток
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