ЦАХАЛ раскрывает подробности освобождения 21-летней езидки, спасенной из сектора Газы

Армия обороны Израиля в сотрудничестве с посольством США в Израиле курировали операцию по освобождению 21-летней Фаузии Амин Сиду, гражданки Ирака езидского происхождения, которая была продана в рабство связанному с "Исламским государством" боевику ХАМАСа и в течение десяти лет провела в секторе Газы в качестве рабыни.

Когда Фаузии было всего 11 лет, террористы "Исламского государства" продали ее боевику ХАМАСа из сектора Газы, и тот привез ее на свою родину. Во время войны "Железные мечи" террорист, удерживавший девушку, был убит, и девушка смогла сбежать и спрятаться в секторе.

В рамках сложной операции при координации между Израилем, США и другими представителями международного сообщества девушку сумели вывезти через КПП "Керем Шалом" из сектора Газы. Затем она отправилась в Иорданию через мост Алленби и оттуда вернулась к своей семье в Ирак.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что история Фаузии Амин Сиду – это еще одно свидетельство связи между террористической организацией ХАМАС и "Исламским государством" и еще одно доказательство преступлений против человечности, совершенных террористами в секторе Газы.

ЦАХАЛ продолжит работу по уничтожению террористической организации ХАМАС и разрушению террористической инфраструктуры, с тем чтобы вернуть всех плененных и похищенных террористами людей домой.