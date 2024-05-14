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Times: ХАМАС планировал создать базу в Турции для атак на израильтян в соседних странах

время публикации: 14 мая 2024 г., 05:44 | последнее обновление: 14 мая 2024 г., 06:00
Times: ХАМАС планировал создать базу в Турции для атак на израильтян в соседних странах
Turkish Presidency via AP

В Газе, при обыске в доме Хамзы Абу Шанаба – руководителя штаба лидера ХАМАСа Яхьи Синуара – израильскими военными был обнаружен секретный документ о "Создании базы в Турции", пишет британское издание Times.

В этом документе описывается создание разветвленного силового подразделения с базой в Турции и террористическими ячейками в других странах с целью координации атак на израильские объекты за рубежом, в том числе в странах NATO, пишет в Times журналист Аншель Пфеффер.

В публикации сказано, что в документе описывается создание "большого числа боевых ячеек и агентурных точек во многих странах" в течение трех лет. Агенты ХАМАСа, согласно этому плану, должны были заниматься диверсиями, убийствами израильских военнослужащих и разведчиков "Мосада", а также похищениями израильтян в разных странах.

Был ли этот план в какой-либо степени реализован и на каком этапе находилось создание подобного штаба в Турции, в публикации Times не сказано.

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