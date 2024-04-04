x
04 апреля 2024
|
последняя новость: 08:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 апреля 2024
|
04 апреля 2024
|
последняя новость: 08:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Совбез ООН: США, Франция и Великобритания заблокировали продвигавшееся Россией осуждение Израиля

время публикации: 04 апреля 2024 г., 07:14 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 08:03
AP Photo/Julie Jacobson

Российская инициатива о публикации Советом безопасности ООН декларации с осуждением Израиля за удар по иранскому консульству в Дамаске была заблокирована делегацией США при поддержке делегаций Франции и Великобритании.

Поскольку речь идет не о резолюции, а о декларации, она должна поддерживаться всеми 15 членами Совбеза.

Как сообщает саудовская телекомпания "Аль-Арабия", в США заявили, что многое из произошедшего в понедельник в Дамаске остается неясным, включая статус атакованного здания.

Напомним, что в Дамаске в результате ракетных ударов по зданию рядом с посольством Ирана были убиты высокопоставленные офицеры Корпуса стражей Исламской революции, включая командира КСИР в Ливане и Сирии и его заместителя, а также высокопоставленные активисты ливанской террористической организации "Хизбалла". Израиль не брал на себя ответственность за нанесение этого удара.

Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция "западной тройки является исключительным примером двойных стандартов".

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 марта 2024

Представитель Совбеза США о заявлении Путина: "Лучшие продавцы навоза обычно носят во рту образцы"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 марта 2024

СБ ООН призвал к прекращению огня в Газе, США "воздержались", Нетаниягу отменил визит в Вашингтон
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 марта 2024

Голосование в СБ ООН по проекту резолюции, касающемуся войны в секторе Газы, отложено
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 марта 2024

Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на резолюцию США о прекращении огня в секторе Газы