Совбез ООН: США, Франция и Великобритания заблокировали продвигавшееся Россией осуждение Израиля

Российская инициатива о публикации Советом безопасности ООН декларации с осуждением Израиля за удар по иранскому консульству в Дамаске была заблокирована делегацией США при поддержке делегаций Франции и Великобритании.

Поскольку речь идет не о резолюции, а о декларации, она должна поддерживаться всеми 15 членами Совбеза.

Как сообщает саудовская телекомпания "Аль-Арабия", в США заявили, что многое из произошедшего в понедельник в Дамаске остается неясным, включая статус атакованного здания.

Напомним, что в Дамаске в результате ракетных ударов по зданию рядом с посольством Ирана были убиты высокопоставленные офицеры Корпуса стражей Исламской революции, включая командира КСИР в Ливане и Сирии и его заместителя, а также высокопоставленные активисты ливанской террористической организации "Хизбалла". Израиль не брал на себя ответственность за нанесение этого удара.

Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция "западной тройки является исключительным примером двойных стандартов".