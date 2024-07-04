Иракские боевики заявляют о готовности воевать с Израилем и США

Проиранские шиитские группировки, действующие в Ираке, сообщили, что в случае начала полномасштабной войны между Израилем и "Хизбаллой" они будут готовы вступить в битву с Израилем и США.

Высокопоставленный полевой командир так называемого "Исламского сопротивления в Ираке" сообщил, что боевики готовы ответить на эскалацию эскалацией и что его группировка уже направила в Ливан специалистов и советников.

Напомним, что иракские боевики неоднократно сообщали о предпринятых ими обстрелах Израиля. В массе своей эти заявления не подтверждались.