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Ближний Восток

Иракские боевики заявляют о готовности воевать с Израилем и США

время публикации: 04 июля 2024 г., 11:59 | последнее обновление: 04 июля 2024 г., 12:05
Иракские боевики заявляют о готовности воевать с Израилем и США
AP Photo/Khalil Hamra

Проиранские шиитские группировки, действующие в Ираке, сообщили, что в случае начала полномасштабной войны между Израилем и "Хизбаллой" они будут готовы вступить в битву с Израилем и США.

Высокопоставленный полевой командир так называемого "Исламского сопротивления в Ираке" сообщил, что боевики готовы ответить на эскалацию эскалацией и что его группировка уже направила в Ливан специалистов и советников.

Напомним, что иракские боевики неоднократно сообщали о предпринятых ими обстрелах Израиля. В массе своей эти заявления не подтверждались.

Ближний Восток
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