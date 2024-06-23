AP: Тысячи проиранских боевиков готовы выехать в Ливан на помощь "Хизбалле" в случае начала войны

Тысячи боевиков поддерживаемых Ираном террористических группировок готовы выехать в Ливан и выступить на стороне шиитской террористической группировки "Хизбалла" в случае начала полномасштабной войны с Израилем. Об этом со ссылкой на иранские официальные лица сообщает информационное агентство АР.

"Хизбалла" начала ежедневные обстрелы израильской территории параллельно с нападением ХАМАСа на Израиль 7 октября, положившим начало войне "Железные мечи". Последняя эскалация на северной границе произошла после ликвидации высокопоставленного командира "Хизбаллы" на юге Ливана, осуществленной Израилем ранее в этом месяце. В ответ на сотни ракет и заминированных дронов, запущенных по израильской территории, высокопоставленные представители Израиля пригрозили начать военную операцию в Ливане.

В ответ на эти заявления представители проиранских группировок пообещали присоединиться к войне. В течение последних десяти лет поддерживаемые Ираном боевики из Ливана, Ирака, Афганистана и Пакистана участвуют в гражданской войне в Сирии на стороне президента страны Башара Асада. Теперь они заявляют, что готовы объединиться против Израиля.