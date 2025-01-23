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Мир

Трамп намерен вернуть хуситов в список иностранных террористических организаций

Хуситы
Дональд Трамп
Джо Байден
время публикации: 23 января 2025 г., 01:29 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 01:42
Трамп намерен вернуть хуситов в список иностранных террористических организаций
AP Photo/Ben Curtis, File

Президент Дональд Трамп намерен вернуть движение "Ансар Аллах" (хуситы) в список иностранных террористических организаций, из которого оно было исключено Джо Байденом. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

В США при классификации терроризма различают "террористов, действующих во всем мире" (Specially Designated Global Terrorists, SDGT), и "иностранные террористические организации" (Foreign Terrorist Organizations, FTO). От того, в каком из списков находится организация, зависит объем вводимых ограничений и санкций.

В свой предыдущий президентский срок Дональд Трамп распорядился внести хуситов в оба списка. Это произошло за день до окончания его президентского срока, меньше чем через месяц администрация Байдена отменила это решение для облегчения доставки гуманитарной помощи в Йемен. Однако в январе 2024, после атак на торговые суда в Красном море, администрация Байдена вновь включила хуситов в список SDGT, предполагающий более мягкие ограничения и санкции, чем список FTO.

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