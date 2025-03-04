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Ближний Восток

План ас-Сиси: восстановление Газы за пять лет и 53 млрд долларов

Газа
Египет
ХАМАС
Палестинская администрация
время публикации: 04 марта 2025 г., 21:38 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 21:44
План ас-Сиси: восстановление Газы за пять лет и 53 млрд долларов
Egyptian Presidency Media Office via AP

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси представил на саммите Лиги арабских стран план реконструкции сектора Газы. Он рассчитан на пять лет, на его финансирование потребуется 53 миллиарда долларов. Ранее ООН сообщила, что восстановление сектора обойдется в 50 млрд.

План призван стать альтернативой инициативе президента США Дональда Трампа, который предложил взять сектор под контроль США и построить "ближневосточную Ривьеру". При этом жителей Газы предлагалось переселить в другие страны.

Начальный этап рассчитан на полгода, а его реализация обойдется в три миллиарда долларов. На этом этапе будет осуществлена расчистка развалин и разминирование невзорвавшихся боеприпасов. В Газе будет возведено временное жилье.

Следующий этап продлится до 2027 года и потребует 20 миллиардов долларов. Будет восстановлена основная инфраструктура, включая дороги, водоснабжение и канализацию, а также здания общественного назначения. Предусматривается строительство 200000 единиц жилья.

Реализация третьего этапа должна завершиться в 2030 году и обойдется еще в 30 миллиардов долларов. Предполагается строительство еще 200000 единиц жилья, промышленных и коммерческих зон, рыболовецкого порта и аэропорта.

Египетский план предлагает отстранить ХАМАС от управления Газой, передав власть временной администрации, состоящей из технократов и контролируемой арабскими, мусульманскими и западными государствами. Египет и Иордания возьмут на себя обучение полицейских.

Говорится в документе о возможном создании миротворческих сил в Газе и на Западном берегу и том, что действующие в Газе вооруженные группировки представляют собой проблему, которую необходимо решить. Как именно будет решаться проблема и кто будет финансировать проект, остается неясным.

Ближний Восток
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