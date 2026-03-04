МАДА: в 4-й день войны против Ирана в Израиле 45 пострадавших; большинство травм – по пути в укрытия

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщила, что в четвертый день военной операции "Рычание льва" ее бригады выезжали на десятки мест падений и инцидентов по всей стране.

По данным МАДА, в больницы были эвакуированы 45 пострадавших: женщина около 60 лет и мужчина около 50 лет – в состоянии средней тяжести, еще 43 человека, которые получили легкие травмы.

С начала операции "Рычание льва" (28 февраля) в больницы были доставлены 414 пострадавших – в их числе двое тяжелораненых, шесть – в состоянии средней тяжести. Отмечается, что 288 человек получили травмы по дороге в укрытия.

В результате ракетных обстрелов в Израиле погибли 12 человек: 11 израильтян и филиппинка. На данный момент опубликованы имена десяти погибших: это Марина Балеева, 68 лет, скончалась от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище; волонтер организации "Ихуд Ацала" Ронит Элимелех и ее мать Сара Элимелех; Орен Кац; Габриэль Барух Ревах; Йосеф (Йоси) Коэн и его жена Блория Коэн; 16-летний Яаков Битон; 15-летняя Авигил Битон; 13-летняя Сара Битон.Также в первый день войны погибла гражданка Филиппин Мэри Энн В. Де Вера, не бросившая пожилую женщину, за которой ухаживала. Кроме того, сообщалось, что по дороге в убежище в Тель-Авиве получил тяжелую травму головы и скончался 102-летний мужчина.