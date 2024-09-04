Саудовская Аравия осудила слова Нетаниягу о необходимости контроля над Филадельфийским коридором
время публикации: 04 сентября 2024 г., 11:27 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 11:28
Саудовская Аравия выступила с осуждением заявления главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу о необходимости сохранения израильского контроля над Филадельфийским коридором – полосой на границе Египта и сектора Газы.
"Это абсурдная попытка оправдать нарушение Израилем международного права. Речь идет о провокации, призванной подорвать усилия международных посредников", – говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства.
Ранее официальные представители Египта заявили, что не потерпят израильского присутствия на границе с сектором Газы, включая и КПП "Рафиах".
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