Правозащитники: в Иране остаются под стражей четыре еврея, арестованные во время войны

Четверо евреев были арестованы иранскими спецслужбами в Тегеране и Ширазе после 12-дневной войны и до сих пор содержатся под стражей, сообщают правозащитный центр HRANA и оппозиционный сайт Iran International.

Согласно этому отчету, Навид Рувен и Шахаб Юсеф были арестованы в Ширазе и в настоящее время содержатся в центре заключения министерства разведки №100.

Также известно об аресте двух американских евреев. Один из них, Камран Хекмати (он старше 70), был арестован после того, как въехал в Иран, чтобы навестить родственников, поскольку семь лет назад он побывал в Израиле. В настоящее время он содержится под стражей в Тегеране.

Четвертым арестованным евреем является гражданин США по имени Майкл (фамилия неизвестна), который содержится под стражей в Тегеране. На этой неделе ожидается его последний допрос, подробности обвинений против него неизвестны.

Во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном некоторые лидеры иранской еврейской общины публично выступали в поддержку режима аятолл и с критикой действий израильтян.