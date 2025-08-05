x
05 августа 2025
|
последняя новость: 12:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 августа 2025
|
05 августа 2025
|
последняя новость: 12:36
05 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Правозащитники: в Иране остаются под стражей четыре еврея, арестованные во время войны

Иран
Война с Ираном
время публикации: 05 августа 2025 г., 12:17 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 12:19
Правозащитники: в Иране остаются под стражей четыре еврея, арестованные во время войны
AP Photo/Amr Nabil

Четверо евреев были арестованы иранскими спецслужбами в Тегеране и Ширазе после 12-дневной войны и до сих пор содержатся под стражей, сообщают правозащитный центр HRANA и оппозиционный сайт Iran International.

Согласно этому отчету, Навид Рувен и Шахаб Юсеф были арестованы в Ширазе и в настоящее время содержатся в центре заключения министерства разведки №100.

Также известно об аресте двух американских евреев. Один из них, Камран Хекмати (он старше 70), был арестован после того, как въехал в Иран, чтобы навестить родственников, поскольку семь лет назад он побывал в Израиле. В настоящее время он содержится под стражей в Тегеране.

Четвертым арестованным евреем является гражданин США по имени Майкл (фамилия неизвестна), который содержится под стражей в Тегеране. На этой неделе ожидается его последний допрос, подробности обвинений против него неизвестны.

Во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном некоторые лидеры иранской еврейской общины публично выступали в поддержку режима аятолл и с критикой действий израильтян.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 июля 2025

Среди евреев, арестованных в Иране по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, есть граждане США
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 27 июня 2025

Ynet: в Иране задерживают евреев, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем