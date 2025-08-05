Сирийские правительственные войска нарушили перемирие с друзами

Из Сирии поступает информация о том, что суннитские боевики и правительственные войска, также состоящие в основном из бывших боевиков, нарушили соглашение о прекращении огня в населенной по преимуществу друзами провинции Ас-Суэйда.

Как сообщает The Syrian Observatory for Human Rights, проправительственные силы открыли огонь по городу Атиль и расположенной здесь тюрьме. Город Ара незадолго до полуночи подвергся минометному обстрелу.

За последние 24 часа, по информации SOHR, погибли девять человек: четыре друзских ополченца и пять солдат правительственных войск.