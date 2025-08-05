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Ближний Восток

Сирийские правительственные войска нарушили перемирие с друзами

Сирия
Друзы
время публикации: 05 августа 2025 г., 11:05 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 11:26
Сирийские правительственные войска нарушили перемирие с друзами
AP Photo/Omar Sanadiki

Из Сирии поступает информация о том, что суннитские боевики и правительственные войска, также состоящие в основном из бывших боевиков, нарушили соглашение о прекращении огня в населенной по преимуществу друзами провинции Ас-Суэйда.

Как сообщает The Syrian Observatory for Human Rights, проправительственные силы открыли огонь по городу Атиль и расположенной здесь тюрьме. Город Ара незадолго до полуночи подвергся минометному обстрелу.

За последние 24 часа, по информации SOHR, погибли девять человек: четыре друзских ополченца и пять солдат правительственных войск.

Ближний Восток
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