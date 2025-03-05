Песков: Россия и США проведут консультации по иранской ядерной программе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США намерены провести консультации по ядерной программе Ирана. Он рассказал, что вопрос поднимался и на российско-американских переговорах в Эр-Рияде, однако никаких конкретных инициатив выдвинуто не было.

Заявление стало ответом на сообщение агентства Bloomberg о том, что Россия согласилась взять на себя посредничество в переговорах между США и Ираном по ядерной проблематике, а также о поддержке региональных сателлитов режима аятолл.

Согласно публикации, этот вопрос обсуждался в ходе февральского телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Был затронут он и на прошедших в Эр-Рияде переговорах глав внешнеполитических ведомств двух стран.

"Российская позиция заключается в том, что эту проблему ядерного досье Ирана нужно решать исключительно мирными политико-дипломатическими средствами. Мы считаем, что есть для этого потенциал", – сказал чиновник, напомнив о партнерстве России и Ирана.