x
05 марта 2025
|
последняя новость: 13:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 марта 2025
|
05 марта 2025
|
последняя новость: 13:18
05 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Песков: Россия и США проведут консультации по иранской ядерной программе

США
Россия
Иран
время публикации: 05 марта 2025 г., 12:51 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 12:53
Песков: Россия и США проведут консультации по иранской ядерной программе
AP Photo/Vahid Salemi

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США намерены провести консультации по ядерной программе Ирана. Он рассказал, что вопрос поднимался и на российско-американских переговорах в Эр-Рияде, однако никаких конкретных инициатив выдвинуто не было.

Заявление стало ответом на сообщение агентства Bloomberg о том, что Россия согласилась взять на себя посредничество в переговорах между США и Ираном по ядерной проблематике, а также о поддержке региональных сателлитов режима аятолл.

Согласно публикации, этот вопрос обсуждался в ходе февральского телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Был затронут он и на прошедших в Эр-Рияде переговорах глав внешнеполитических ведомств двух стран.

"Российская позиция заключается в том, что эту проблему ядерного досье Ирана нужно решать исключительно мирными политико-дипломатическими средствами. Мы считаем, что есть для этого потенциал", – сказал чиновник, напомнив о партнерстве России и Ирана.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 04 марта 2025

Bloomberg: Путин согласился на просьбу Трампа стать посредником на ядерных переговорах с Ираном
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 марта 2025

"Демонстрация разобщенности выгодна диктатору Путину". Реакции на встречу Трампа и Зеленского