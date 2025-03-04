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Пресса

Bloomberg: Путин согласился на просьбу Трампа стать посредником на ядерных переговорах с Ираном

США
Россия
Иран
Ядерное оружие
время публикации: 04 марта 2025 г., 14:30 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 14:42
Bloomberg: Путин согласился на просьбу Трампа стать посредником на ядерных переговорах с Ираном
Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Россия согласилась взять на себя посредничество в переговорах между США и Ираном по ядерной проблематике, а также о поддержке региональных сателлитов режима аятолл.

Согласно публикации, этот вопрос обсуждался в ходе февральского телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Был затронут он и на прошедших в Эр-Рияде переговорах глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, было заключено в 2015 году. Помимо Ирана и США, его подписали Великобритания, Франция, Германия, ЕС, Россия и Китай. В 2018 году президент Трамп вышел из договора, заявив, что он не способен предотвратить появление у Ирана ядерного оружия.

После полномасштабного вторжения в Украину западные государства, прежде всего США, фактически объявили России бойкот. Трамп взял курс на сближение с режимом Путина, рассчитывая на его поддержку в противостоянии с Китаем, и выразил готовность к значительным уступкам за счет Украины.

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