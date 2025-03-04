Bloomberg: Путин согласился на просьбу Трампа стать посредником на ядерных переговорах с Ираном

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Россия согласилась взять на себя посредничество в переговорах между США и Ираном по ядерной проблематике, а также о поддержке региональных сателлитов режима аятолл.

Согласно публикации, этот вопрос обсуждался в ходе февральского телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Был затронут он и на прошедших в Эр-Рияде переговорах глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, было заключено в 2015 году. Помимо Ирана и США, его подписали Великобритания, Франция, Германия, ЕС, Россия и Китай. В 2018 году президент Трамп вышел из договора, заявив, что он не способен предотвратить появление у Ирана ядерного оружия.

После полномасштабного вторжения в Украину западные государства, прежде всего США, фактически объявили России бойкот. Трамп взял курс на сближение с режимом Путина, рассчитывая на его поддержку в противостоянии с Китаем, и выразил готовность к значительным уступкам за счет Украины.