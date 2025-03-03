Reuters: план Египта по Газе предусматривает ликвидацию военной и политической силы ХАМАСа

Агентство Reuters

ознакомилось с черновиком разработанного Египтом плана реконструкции сектора Газы, который 4 марта будет вынесен на рассмотрение Лиги арабских государств. Он призван стать альтернативой плану президента США Дональда Трампа, предусматривающему переселение жителей сектора.

Египетский план предлагает отстранить ХАМАС от управления Газой, передав власть временной администрации, контролируемой арабскими, мусульманскими и западными государствами. Документ не уточняет, должна ли его реализация начаться до или после вступления в силу постоянного прекращения огня.

"Международное финансирование восстановления Газы невозможно, если ХАМАС останется доминирующей политической и военной силой, контролирующей местное управление", – констатирует преамбула документа.

План не сообщает, каким образом планируется отстранить группировку от власти. Неясными остаются и источники финансирования восстановительных работ. Отмечается, что новой администрации предстоит заниматься не только реконструкцией, но и обеспечением гуманитарных нужд жителей сектора.

Обеспечение безопасности жителей, в том числе, и от ХАМАСа, предлагается возложить на международные силы стабилизации, которые будут сформированы из контингентов арабских государств. Согласно публикации, он не предусматривает привлечение к управлению сектором Палестинской администрации.