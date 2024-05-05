Хуситы готовы приютить лидеров ХАМАСа, если их прогонят из Катара

Высокопоставленный представитель йеменских хуситов Мухаммад аль-Бухайти, входящий в политбюро движения "Ансар Алла", предложил руководству ХАМАСа перебраться в Сану. "Мы готовы к последствиям этого, даже если небо упадет на землю", – цитирует его агентство Maan.

Согласно публикациям СМИ, США требуют от властей Катара изгнания лидеров ХАМАСа из страны в случае, если они будут препятствовать сделке с Израилем, которая должна привести к освобождению заложников, удерживаемых террористами в Газе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен передал соответствующее послание премьер-министру Катара и министру иностранных дел Катара Мухаммаду бин Абдаррахману Аль Тани, сообщил газете Washington Post официальный представитель США.

В то же время многие аналитики, в том числе, бывший посол США в Катаре Патрик Терос заявил, что изгнание ХАМАСа из Катара станет "кошмаром" для Белого дома, поскольку сделает фактически невозможными любые будущие переговоры.