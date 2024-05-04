Washington Post: США требуют от Катара изгнания лидеров ХАМАСа в случае провала переговоров

США требуют от властей Катара изгнания лидеров ХАМАСа из страны в случае, если они будут препятствовать сделке с Израилем, которая должна привести к освобождению заложников, удерживаемых террористами в Газе, пишет издание Washington Post.

Госсекретарь США Энтони Блинкен передал соответствующее послание премьер-министру Катара и и министру иностранных дел Катара Мухаммаду бин Абдаррахману Аль Тани, заявил американский чиновник.

Авторы публикации Мисси Райан, Джон Хадсон и Сусанна Джордж пишут о том, что терпение Вашингтона иссякло, поскольку переговоры о прекращении огня в Газе затянулись. Достижение такого соглашения администрация Джо Байдена считает жизненно важным для ослабления потрясений, охвативших Ближний Восток

Накануне делегация ХАМАСа заявила, что в субботу прибудет в Каир с целью достичь соглашения по прекращению огня в Газе.

Некоторые региональные чиновники и аналитики предупреждают, что закрытие политического офиса ХАМАСа в столице Катара еще больше осложнит усилия по установлению контактов с его лидерами. В публикации подчеркивается, что любое окончательное решение по соглашению остается за военным лидером ХАМАСа в секторе Газы Яхьей Синуаром.

В частности, бывший посол США в Катаре Патрик Терос заявил, что изгнание ХАМАСа из Катара станет "кошмаром" для Белого дома, поскольку сделает фактически невозможными любые будущие переговоры.