Трамп заявил, что Израиль должен атаковать ядерные объекты Ирана
время публикации: 05 октября 2024 г., 10:45 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 10:53
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль должен атаковать ядерные объекты Ирана.
"Это цель, которую все вы хотели бы поразить", – заявил Трамп на митинге, который он провел в штате Северная Каролина в рамках президентской избирательной кампании.
Отметим, что накануне президент США Джо Байден сказал, что "на месте Израиля он бы подумал о вариантах альтернативных ударам по иранской нефтяным объектам".
При этом Байден подчеркнул: "Израиль пока не решил, что делать".