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Ближний Восток

Трамп заявил, что Израиль должен атаковать ядерные объекты Ирана

время публикации: 05 октября 2024 г., 10:45 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 10:53
Дональд Трамп
AP Photo/Alex Brandon

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль должен атаковать ядерные объекты Ирана.

"Это цель, которую все вы хотели бы поразить", – заявил Трамп на митинге, который он провел в штате Северная Каролина в рамках президентской избирательной кампании.

Отметим, что накануне президент США Джо Байден сказал, что "на месте Израиля он бы подумал о вариантах альтернативных ударам по иранской нефтяным объектам".

При этом Байден подчеркнул: "Израиль пока не решил, что делать".

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