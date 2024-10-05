Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль должен атаковать ядерные объекты Ирана.

"Это цель, которую все вы хотели бы поразить", – заявил Трамп на митинге, который он провел в штате Северная Каролина в рамках президентской избирательной кампании.

Отметим, что накануне президент США Джо Байден сказал, что "на месте Израиля он бы подумал о вариантах альтернативных ударам по иранской нефтяным объектам".

При этом Байден подчеркнул: "Израиль пока не решил, что делать".