Reuters: Хаменеи привел вооруженные силы Ирана в состояние повышенной боеготовности

Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ привести вооруженные силы исламской республики в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.

По словам иранского представителя, официальный Тегеран известил Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Турцию и Бахрейн, что любая поддержка американского удара по Ирану, включая доступ в свое воздушное пространство будет расценено как враждебный акт.

Агентство отмечает, что это может быть частью дипломатической игры вокруг требований США начать прямые переговоры с американской администрацией по ядерной тематике. Иран настаивает на переговорах при посредничестве Омана, что позволит выяснить серьезность американских намерений.

Источник говорит, что на достижение соглашения у сторон есть около двух месяцев. В Тегеране предполагают, что по истечении этого срока Израиль нанесет самостоятельный удар по Ирану, после чего может последовать значительное ужесточение санкций, чтобы не дать Ирану стать обладателем ядерного оружия.