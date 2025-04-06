x
06 апреля 2025
|
последняя новость: 06:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 апреля 2025
|
06 апреля 2025
|
последняя новость: 06:38
06 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Хуситы заявили, что атаковали военные корабли в северной части Красного моря

Йемен
Хуситы
время публикации: 06 апреля 2025 г., 01:40 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 05:44
Хуситы заявили, что атаковали военные корабли в северной части Красного моря
"Ансар Аллах"

Представитель террористической организации "Ансар Аллах" Яхья Сариа объявил, что хуситы атаковали военные корабли в северной части Красного моря, включая судно обеспечения американского авианосца Harry Truman.

"В течение нескольких часов ракетные войска, военно-воздушные силы, а также силы беспилотных систем совместно с морскими силами участвовали в столкновениях с... военными кораблями на севере Красного моря, среди которых был и американский авианосец Truman, с использованием крылатых ракет и беспилотников", – говорится в заявлении хуситов. Утверждается, что судно обеспечения авианосца Harry Truman было атаковано баллистической ракетой.

Центральное командование армии США (CENTCOM) эти утверждения хуситов не комментирует.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 апреля 2025

США возобновили удары по целям хуситов в Йемене
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 05 апреля 2025

Атаки США на объекты хуситов в Йемене. Источники: слишком дорого, недостаточно эффективно
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 05 апреля 2025

"Аль-Масира": армия США атаковала цели на севере Йемена. Трамп: "Упс, атаки хуситов не будет"