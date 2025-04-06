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Ближний Восток

Младший брат нового президента Сирии – гинеколог, учившийся в России – возглавил его канцелярию

Сирия
время публикации: 06 апреля 2025 г., 14:46 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 14:54
Ахмад аш-Шараа и его свита
AP Photo/Omar Albam

Младший брат временного президента Сирии Махер аш-Шараа будет руководить работой канцелярии Республиканского дворца в Дамаске, где находится резиденция главы государства, сообщают Syria TV и ТАСС.

Согласно указанным источникам, Махер аш-Шараа, родной брат нынешнего президента Сирии Ахмада аш-Шараа (Абу Мухаммада аль-Джулани), назначен на должность генерального секретаря президентской службы.

Ранее Махер аш-Шараа, выпускник Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Бурденко, занимал пост министра здравоохранения в переходном правительстве Сирии, которое находилось у власти с 10 декабря 2024 года по 29 марта 2025 года.

52-летний Махер аш-Шараа имеет степень доктора медицинских наук и является специалистом в области гинекологии, ранее работал в Сирии, Саудовской Аравии и России.

Ближний Восток
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