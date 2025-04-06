Младший брат нового президента Сирии – гинеколог, учившийся в России – возглавил его канцелярию

Младший брат временного президента Сирии Махер аш-Шараа будет руководить работой канцелярии Республиканского дворца в Дамаске, где находится резиденция главы государства, сообщают Syria TV и ТАСС.

Согласно указанным источникам, Махер аш-Шараа, родной брат нынешнего президента Сирии Ахмада аш-Шараа (Абу Мухаммада аль-Джулани), назначен на должность генерального секретаря президентской службы.

Ранее Махер аш-Шараа, выпускник Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Бурденко, занимал пост министра здравоохранения в переходном правительстве Сирии, которое находилось у власти с 10 декабря 2024 года по 29 марта 2025 года.

52-летний Махер аш-Шараа имеет степень доктора медицинских наук и является специалистом в области гинекологии, ранее работал в Сирии, Саудовской Аравии и России.