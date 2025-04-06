Макрон прибудет в Египет на саммит по Газе

Вечером 6 апреля в Египет с визитом прибудет президент Франции Эммануэль Макрон. Он сообщил, что примет участие в саммите, на который египетский президент Абд аль-Фаттах ас-Сиси пригласил также короля Иордании Абдаллу Второго. Основным вопросом станет ситуация в Газе.

8 апреля французский президент отправится в аль-Ариш, расположенный на северо-востоке Синайского полуострова, недалеко от границы сектора. Он встретится с работниками гуманитарных организаций. Город - основной перевалочный пункт доставки в сектор помощи.

Как сообщает Елисейский дворец, тем самым Макрон продемонстрирует приверженность перемирию. Отметим, что прекращение огня в Газе фактически провалилось, силы ЦАХАЛа ведут боевые действия на севере и на юге сектора.