Глава МИД Ливана: "Бейрут получил заверения, что удар Израиля будет "ограниченным""

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб в интервью ливанскому телеканалу Al Jadeed News сказал, что Бейрут получил обещание от третьих стран, что ответный удар Израиля будет носить ограниченный характер. Он отметил, что в этом случае действия "Хизбаллы" также будут сдержанными.

На просьбу ведущего телеканала назвать страны, от которых было получено обещание, Бу Хабиб не ответил прямо, но заметил, что "США и Франция крайне обеспокоены сложившейся ситуацией".

В другом интервью, которое Абдалла Бу Хабиб дал ближневосточному обозревателю телеканала CNN Бену Ведеману, глава МИДа сказал: если Израиль в качестве ответной меры начнет операцию в Ливане, в войну будет втянут весь регион. "Это не будет "Хизбалла" против Израиля... Подключатся хуситы, иракские ополченцы, а также боевики в Сирии, не являющиеся гражданами этой страны: пакистанцы и афганцы. Все они будут участвовать", – сказал Бу Хабиб.

По словам главы ливанского МИДа, в этом противостоянии правительство Ливана поддержит "Хизбаллу".

Абдалла Бу Хабиб заявил, что война нанесет ущерб не только Ливану, но и Израилю. "Израиль также вернется в каменный век, и не из-за ливанского правительства", – сказал он, имея в виду слова министра обороны Израиля Йоава Галанта, сказанные еще в июне 2023 года о том, что израильские военные могут отправить Ливан "назад, в каменный век".