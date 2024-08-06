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Ближний Восток

Reuters: Путин призвал Иран не атаковать гражданское население Израиля

время публикации: 06 августа 2024 г., 20:48 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 21:12
Reuters: Путин призвал Иран не атаковать гражданское население Израиля
Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи послание, в котором призвал его проявить сдержанность при нанесении удара по Израилю. Об этом сообщает агентство Reuters

со ссылкой на источники в Иране.

Как утверждается, послание было передано секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, который прибыл в Иран 5 августа. В письме Путин призывает избегать ударов по гражданскому населению Израиля.

Согласно агентству, в ходе переговоров с российским эмиссаром иранская сторона подняла вопрос о поставках боевых самолетов Су-35. Отмечается также, что Шойгу стал только одним из каналов, по которым Москва призвала Тегеран к сдержанности.

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Источники: Россия активно вооружает Иран в период противостояния с Израилем