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Ближний Восток

В Иране повешен мужчина, признанный виновным в шпионаже в пользу Израиля

Израиль
Иран
шпионаж
время публикации: 06 августа 2025 г., 10:15 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 10:23
В Иране повешен мужчина, признанный виновным в шпионаже в пользу Израиля
Wikipedia.org. Фото: Pretzelpaws at English Wikipedia

В Иране приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный Рузбе Вади, признанному виновным в шпионаже за физиком-ядерщиком, уничтоженным Израилем в ходе 12-днейной войны. Вади был повешен.

"Он был казнен с полным соблюдением юридической процедуры, включая санкцию Верховного суда", – сообщает аффилированное с судебной властью агентство "Мизан". Оно не представило данных ни о дате ареста, ни о дате суда.

Ближний Восток
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