В Иране повешен мужчина, признанный виновным в шпионаже в пользу Израиля

В Иране приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный Рузбе Вади, признанному виновным в шпионаже за физиком-ядерщиком, уничтоженным Израилем в ходе 12-днейной войны. Вади был повешен.

"Он был казнен с полным соблюдением юридической процедуры, включая санкцию Верховного суда", – сообщает аффилированное с судебной властью агентство "Мизан". Оно не представило данных ни о дате ареста, ни о дате суда.