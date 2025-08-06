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Ближний Восток

Источники: на востоке Ливана происходят столкновения между ливанской армией и боевиками

Ливан
время публикации: 06 августа 2025 г., 11:45 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 11:45
Источники: на востоке Ливана происходят столкновения между ливанской армией и боевиками
AP Photo

В среду, 6 августа, беспилотник ливанской армии атаковал здание в Баальбеке, на востоке Ливана, в котором скрывались разыскиваемые террористы, передают ливанские источники.

Сообщается, что в результате атаки в районе Аш-Шаруана был убит боевик. Об этом пишет, в частности телеграм-канал Abu Ali Express.

В X-блоге NOM News сообщается, что после спецоперации, целью которой были трое разыскиваемых преступников, произошли ожесточённые столкновения между ливанской армией и боевиками из семьи Зайтэр.

Информация уточняется.

Ранее ЦАХАЛ уничтожил в Баальбеке террориста "Хизбаллы", связанного с ливанским КСИР.

Ближний Восток
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