Источники: на востоке Ливана происходят столкновения между ливанской армией и боевиками
время публикации: 06 августа 2025 г., 11:45 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 11:45
В среду, 6 августа, беспилотник ливанской армии атаковал здание в Баальбеке, на востоке Ливана, в котором скрывались разыскиваемые террористы, передают ливанские источники.
Сообщается, что в результате атаки в районе Аш-Шаруана был убит боевик. Об этом пишет, в частности телеграм-канал Abu Ali Express.
В X-блоге NOM News сообщается, что после спецоперации, целью которой были трое разыскиваемых преступников, произошли ожесточённые столкновения между ливанской армией и боевиками из семьи Зайтэр.
Информация уточняется.
Ранее ЦАХАЛ уничтожил в Баальбеке террориста "Хизбаллы", связанного с ливанским КСИР.