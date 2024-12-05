Источники в системе безопасности Израиля: "Есть признаки разрушения линии обороны сирийской армии"

Многие израильские СМИ 5 декабря цитируют источник в системе безопасности о ситуации в Сирии: "В Израиле и США отмечают определенные признаки разрушения линии обороны сирийской армии".

13-й телеканал сообщил, что в Израиле опасаются, что в случае, если джихадисты продолжат продвигаться на юг, они подойдут к границе с Израилем.

Телеканал "Кан-11" отмечает, что в данный момент в Израиле не видят, чтобы армия Асада активно давала отпор боевикам, и беспокоятся, что оружие сирийской армии может попасть в руки боевиков. Еще одно опасение связано с тем, что оружие Ирана может попасть в руки "Хизбаллы".

Вечером 5 декабря премьер-министр Биньямин Нетаниягу собрал совещание военно-политического кабинета, посвященное ситуации в Сирии. Днем совещание с начальником Форумом Генштаба провел министр обороны Исраэль Кац, по итогам которого пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что Армия обороны Израиля внимательно следит за развитием событий в Сирии и готовится к любым возможным сценариям как в аспекте обороны, так и в аспекте нападения. "ЦАХАЛ не допустит угрозы в районе сирийско-израильской границы, и уничтожит любую угрозу для граждан страны", – подчеркивается в этом сообщении.

В четверг, 5 декабря, силы джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" совместно с отрядами протурецкой вооруженной оппозиции захватили сирийский город Хама, центр одноименной провинции.