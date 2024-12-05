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Ближний Восток

Джихадисты и силы оппозиции захватили сирийский город Хама

Сирия
время публикации: 05 декабря 2024 г., 16:40 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 16:54
Джихадисты и силы оппозиции захватили сирийский город Хама
AP Photo/Ghaith Alsayed

В четверг, 5 декабря, силы джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" совместно с отрядами протурецкой вооруженной оппозиции захватили сирийский город Хама, центр одноименной провинции.

Командование Вооруженных сил Сирии первоначально подтверждало, что боевики смогли проникнуть в несколько кварталов города Хама, несмотря на большие потери.

При этом в соцсетях было распространено множество видео, на которых показано, как бронетехника ХТШ почти беспрепятственно входит в Хаму, а бойцы армии Асада спасаются бегством. Позже появилось множество кадров, на которых боевики антиасадовских формирований позируют в различных районах Хамы и выпускают заключенных из тюрем.

Вскоре командование армии Асада фактически признало, что город сдан противнику, а подразделения правительственных сил "были передислоцированы за пределы города".

Ранее джихадистами и протурецкими силами были захвачены город Алеппо и десятки других населенных пунктов в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама, на севере и в центре Сирии.

Ближний Восток
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