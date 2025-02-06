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Ближний Восток

Макрон пригласил "переходного" президента Сирии в Париж

Сирия
Франция
время публикации: 06 февраля 2025 г., 09:46 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 09:46

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил самопровозглашенному "переходному" президенту Сирии Ахмаду аш-Шараа и пригласить его в Париж, сообщает телеканал "Аль-Маядин".

В сообщении сказано, что Макрон поздравил аш-Шараа и обсудил с ним главные проблемы переходного процесса в Сирии.

Звонок Макрона последовал после того, как Ахмад аш-Шараа уже посетил с официальными визитами в качестве президента Сирии две страны – Саудовскую Аравию и Турцию.

Ближний Восток
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