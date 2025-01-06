В 2024 году в Иране было казнено рекордное число женщин

В 2024 году в Иране был приведен в исполнение 31 смертный приговор, вынесенный женщинам. Об этом сообщает базирующаяся в Осло организация Iran Human Rights, по данным которой, это самый большой показатель за 17 лет ведения такой статистики.

Правозащитники отмечают, что в большинстве случаев женщина убивает в рамках самообороны, в условиях, когда она подвергается издевательствам или изнасилованиям. В 70% случаев жертвой убийства становится партнер убийцы.

Согласно опубликованному организацией отчету, суд редко принимает к сведению смягчающие обстоятельства, а свидетельские показания мужчин в судах шариата имеют больший вес, чем показания женщин. При этом в последние годы сообщается только о 12% казней женщин – по сравнению с 26% несколько лет назад.

По данным организации, с 2010 года в Иране была казнена 241 женщина, 114 из них приговорили к высшей мере наказания за убийство. Одна из главных целей казни – внушить страх перед режимом.