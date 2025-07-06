В Иране на фоне кампании против "французских агентов "Мосада"" пропал 18-летний турист из Франции

Власти Франции обеспокоены судьбой 18-летнего французского туриста Ленара Монтерло, который отправился в велосипедное путешествие по Ирану и перестал выходить на связь 16 июня. У Монтерло есть также гражданство ФРГ.

Французский дипломатический источник отметил, что исчезновение туриста вызывает беспокойство. "Мы поддерживаем контакт с семьей, но иранские власти проводят целенаправленную политику захвата западных заложников", – подчеркнул он.

Дипломат не стал отвечать на вопрос, задержан ли Ленар по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, но отметил, что иранский режим избирает мишенью попадающих в Иран французов, обвиняя их в шпионаже. Чиновник рекомендовал гражданам Франции воздержаться от посещения страны.

Несколько дней назад власти Ирана предъявили двум гражданам Франции – Сесиль Колер и ее партнеру Жаку Пари, обвинения в сотрудничестве с израильской службой внешней разведки "Мосад". Об этом сообщает агентство AFP.

40-летняя Колер и 72-летний Пари уже три года содержатся в иранской тюрьме. Помимо шпионажа, они обвиняются в заговоре с целью свержения режима и "коррупции на земле". По каждому из этих обвинений им угрожает смертная казнь. Усилия властей Франции добиться их освобождения не увенчались успехом.

Учителя из Франции были арестованы весной 2022 года, когда пришли на манифестацию своих иранских коллег, требовавших улучшения условий труда. В октябре 2022 года государственное телевидение Ирана передало в эфир видеозапись, на которое двое задержанных в мае 2022 года граждан Франции признаются в сотрудничестве с французскими спецслужбами и подрывной деятельности.