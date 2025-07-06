x
06 июля 2025
|
последняя новость: 20:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 июля 2025
|
06 июля 2025
|
последняя новость: 20:25
06 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

UKMTO: у побережья Йемена атаковано торговое судно

время публикации: 06 июля 2025 г., 19:12 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 19:41
UKMTO: у побережья Йемена атаковано торговое судно
UKMTO

У берегов йеменского порта Ходейда произошло нападение на торговое судно. Об этом сообщило

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Судно было атаковано несколькими катерами, которые открыли огонь из стрелкового оружия и самоходными гранатами. Вооруженная охрана судна открыла ответный огонь", – говорится в сообщении.

Нападение произошло в 51 морской миле к юго-западу от Ходейды.

На борту атакованного судна вспыхнул пожар, экипаж готовится его покинуть.

Судам рекомендовано соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2025

Тревога в Иудее и около Мертвого моря: перехвачена ракета, летевшая из Йемена
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 июня 2025

Хуситы заявили, что не намерены прекращать обстрелы Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 июня 2025

Хуситы: "Наш ответ на американский удар по Ирану – только вопрос времени"