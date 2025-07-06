UKMTO: у побережья Йемена атаковано торговое судно

У берегов йеменского порта Ходейда произошло нападение на торговое судно. Об этом сообщило

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Судно было атаковано несколькими катерами, которые открыли огонь из стрелкового оружия и самоходными гранатами. Вооруженная охрана судна открыла ответный огонь", – говорится в сообщении.

Нападение произошло в 51 морской миле к юго-западу от Ходейды.

На борту атакованного судна вспыхнул пожар, экипаж готовится его покинуть.

Судам рекомендовано соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.