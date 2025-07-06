Великобритания восстанавливает дипотношения с Сирией

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми стал первым британским министром, посетившим Дамаск с 2011 года и западным политиком министерского уровня, сделавшим это после свержения режима Башара Асада.

Британский политик провел переговоры с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа и министром иностранных дел Асадом аш-Шаибани. Была достигнута договоренность о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами.

"После более чем десятилетия конфликта к сирийскому народу вернулась надежда. Мы восстанавливаем дипломатические отношения, потому что хотим поддержать усилия властей создать стабильное, процветающее и более безопасное будущее для всех сирийцев", – заявил Лэмми.