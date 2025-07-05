Впервые после прекращения огня с Израилем аятолла Хаменеи появился на людях
время публикации: 05 июля 2025 г., 22:48 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 22:48
В субботу, 5 июля, верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи впервые после вступления в силу режима прекращения огня с Израилем появился на людях.
Из бункера аятолла Али Хаменеи вышел, чтобы принять участие в мероприятии по случаю Дня Ашура, которое проходило в его резиденции в Тегеране. Иранский телеканал SNN показал кадры ликования толпы по случаю появления верховного лидера.
לראשונה מאז הפסקת האש: חמינאי נראה בציבור | תיעוד@kaisos1987 pic.twitter.com/KdeEPrABFm— כאן חדשות (@kann_news) July 5, 2025
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