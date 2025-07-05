Впервые после прекращения огня с Израилем аятолла Хаменеи появился на людях

В субботу, 5 июля, верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи впервые после вступления в силу режима прекращения огня с Израилем появился на людях.

Из бункера аятолла Али Хаменеи вышел, чтобы принять участие в мероприятии по случаю Дня Ашура, которое проходило в его резиденции в Тегеране. Иранский телеканал SNN показал кадры ликования толпы по случаю появления верховного лидера.