Иорданские пограничники убили на сирийской границе четырех контрабандистов

Иорданские пограничники вступили утром 6 марта в бой с группой вооруженных контрабандистов, пытавшейся проникнуть в королевство с территории Сирии. Четыре контрабандиста были убиты, остальные вернулись в Сирию,

Как сообщает иорданское военное командование, нарушители пытались воспользоваться густым туманом, однако им не удалось пересечь границу незаметно. Они бежали, бросив на месте столкновения значительное количество наркотиков и оружия.