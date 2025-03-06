Иорданские пограничники убили на сирийской границе четырех контрабандистов
время публикации: 06 марта 2025 г., 09:04 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 09:08
Иорданские пограничники вступили утром 6 марта в бой с группой вооруженных контрабандистов, пытавшейся проникнуть в королевство с территории Сирии. Четыре контрабандиста были убиты, остальные вернулись в Сирию,
Как сообщает иорданское военное командование, нарушители пытались воспользоваться густым туманом, однако им не удалось пересечь границу незаметно. Они бежали, бросив на месте столкновения значительное количество наркотиков и оружия.