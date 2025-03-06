ХАМАС подтвердил "предварительные" прямые переговоры с представителем США

Источников в руководстве ХАМАСа подтвердил сообщения о том, что недавно в Дохе прошли прямые переговоры с представителем администрации США, он охарактеризовал их как предварительные, пишет хамасовский "Палестинский информационный центр".

По словам представителя ХАМАСа, переговоры со спецпредставителем президента США по делам заложником Адамом Бёлером прошли примерно две недели назад, сразу после заявления Дональда Трампа о том, что ХАМАС "сделал жест доброй воли", освободив заключенных, имеющих гражданство США. Он этом представитель ХАМАСа сообщил телеканалу "Аль-Араби аль-Джадид".

Сообщается также, что ХАМАС в ходе переговоров с представителем США вновь предложил "всеобъемлющую сделку", которая завершилась бы прекращением войны. При этом, как пишет ПИЦ, было подчеркнуто, что заложники, освобождения которых требуют США, являются военнослужащими, захваченными на военных объектах, а не гражданскими лицами – их "от 4 до 6".

Сообщение о прямых переговорах между США и ХАМАСом было опубликовано американским изданием Axios. Автор публикации Барак Равид написал, что тема переговоров – освобождение американских заложников, удерживаемых в секторе Газы, и о возможности более широкого соглашения по прекращению огня. В публикации подчеркивалось, что США никогда ранее не вели прямые переговоры с ХАМАСом. По информации Axios, переговоры с представителями ХАМАСа в Дохе в последние недели ведет спецпредставитель президента США по делам заложников Адам Бёлер.

Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис в интервью телеканалу Fox Business прокомментировал сообщение о секретных переговорах США с ХАМАСом. "Если в результате этих переговоров будут освобождены заложники, мы будем рады их возвращению", – сказал Акунис.

Белый дом подтвердил, что ведет прямые переговоры с ХАМАСом об освобождении американских заложников. Переговоры ведет специальный посланник США по делам заложников Адам Бёлер. "Что касается переговоров, то специальный посланник по делам заложников, который ведет их, имеет соответствующие полномочия", – заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она подчеркнула, что вопрос был согласован с Израилем.

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу также подтвердила, что Иерусалиму известно о действиях США.