Турция потребовала от Ирана отказаться от поддержки деструктивных группировок

Как сообщает сайт Oriental Express, в последнее время нарастает дипломатическая напряженность в отношениях Турции и Ирана. Напомним, что Турция сыграла ключевую роль в свержении сирийского президента Башара Асада, поддерживаемого Ираном и Россией.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в интервью "Аль-Джазире", что Ирану следует быть осторожным в поддержке деструктивных группировок в других странах, потому что эти самые страны вполне могут найти такие же силы внутри Ирана и оказать им поддержку.

Посол Турции был вызван в МИД Ирана, где ему был выражен протест. Директор по делам Средиземноморья и Европы Махмуд Хейдари сказал, что общие интересы стран и региона требуют избегать заявлений и ложного анализа, и попросил воздерживаться от подобных заявлений.

"Иран чувствует себя под сильным турецким давлением сразу с двух сторон – в Южном Кавказе, где Азербайджан при поддержке Турции разгромил Армению и полностью освободил свои территории, потерянные в 1990-х, и на Ближнем Востоке, где протурецкая группировка свергла сирийский режим", – отмечается в публикации.

"Попытка "шиитского полумесяца" занять вакуум, оставленный крахом панарабизма, столкнулась с подъемом нео-османизма. Ближний Восток снова становится ареной столкновения турецкой и иранской держав", – подводит итог автор статьи Михаил Бородкин.