Reuters: "Хизбалла" потратила месяцы на пополнение своего арсенала ракет и БПЛА

Ливанская террористическая организация "Хизбалла" потратила месяцы на пополнение своего арсенала ракет и беспилотников, используя поддержку Ирана и собственные оружейные заводы для подготовки к новой войне с Израилем. Об этом, как пишет Reuters, сообщили шесть источников, знакомых с ситуацией.

По словам источников, после конфликта 2024 года с Израилем "Хизбалла" пришла к выводу, что новый раунд боевых действий неизбежен и на этот раз может представлять собой "экзистенциальную угрозу". Информацию подтвердили три ливанских источника, осведомленных о деятельности "Хизбаллы", два иностранных чиновника в Ливане и один израильский военный чиновник – все они говорили на условиях анонимности.

Глава пресс-офиса "Хизбаллы" Юсеф аз-Зейн сообщил агентству Reuters, что организация не комментирует свои военные операции, однако отметил, что группировка приняла решение "сражаться до последнего вздоха".

Решение "Хизбаллы" атаковать Израиль, "отомстив за смерть Хаменеи", стало неожиданностью даже для некоторых членов самой организации. Для того, чтобы подготовиться к "реваншу", организации требовался ежемесячный бюджет в 50 миллионов долларов, большая часть которого поступала из Ирана и предназначалась для выплаты зарплат боевикам.