Axios: госсекретарь США заявил, что война с Ираном продлится еще несколько недель

Как сообщает Axios со ссылкой на неназванные источники, непосредственно знакомые с содержанием разговоров, госсекретарь США Марко Рубио в серии телефонных разговоров с министрами иностранных дел арабских стран заявил в четверг, 5 марта, что война с Ираном, как ожидается, продлится еще несколько недель.

Как сообщает Axios, Рубио заявил арабским министрам, что США сосредоточены на нанесении ударов по иранским ракетным установкам, запасам ракет и производственным площадкам.

Секретарь попытался объяснить, что целью войны является не смена режима, хотя и признал, что США хотят, чтобы Ираном управляли "другие люди".

Рубио заявил, что в настоящее время диалога с нынешним режимом нет, поскольку подобные контакты на данном этапе не совместимы с военными целями.