x
06 марта 2026
|
последняя новость: 19:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 марта 2026
|
06 марта 2026
|
последняя новость: 19:49
06 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Axios: госсекретарь США заявил, что война с Ираном продлится еще несколько недель

США
Война с Ираном
время публикации: 06 марта 2026 г., 18:22 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 18:59
Axios: госсекретарь США заявил, что война с Ираном продлится еще несколько недель
Jonathan Ernst/Pool photo via AP

Как сообщает Axios со ссылкой на неназванные источники, непосредственно знакомые с содержанием разговоров, госсекретарь США Марко Рубио в серии телефонных разговоров с министрами иностранных дел арабских стран заявил в четверг, 5 марта, что война с Ираном, как ожидается, продлится еще несколько недель.

Как сообщает Axios, Рубио заявил арабским министрам, что США сосредоточены на нанесении ударов по иранским ракетным установкам, запасам ракет и производственным площадкам.

Секретарь попытался объяснить, что целью войны является не смена режима, хотя и признал, что США хотят, чтобы Ираном управляли "другие люди".

Рубио заявил, что в настоящее время диалога с нынешним режимом нет, поскольку подобные контакты на данном этапе не совместимы с военными целями.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 марта 2026

Госсекретарь США Рубио сообщил, что американская операция против Ирана была инициирована Израилем