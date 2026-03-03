x
Мир

Госсекретарь США Рубио сообщил, что американская операция против Ирана была инициирована Израилем

США
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 03 марта 2026 г., 08:44 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 08:52
Госсекретарь США Рубио сообщил, что операция против Ирана была инициирована Израилем
Jonathan Ernst/Pool photo via AP

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американцы присоединились к операции против Ирана, поскольку им было известно о намерении Израиля атаковать режим аятолл и о том, что ответный удар будет нанесен и по американским военным базам в регионе.

"Непосредственная угроза состояла в том, что мы знали: если Иран будет атакован (а мы полагали, что это произойдет), они ударят по нам. Нам было известно об израильских намерениях, мы понимали, что это значит для нас и были должны действовать соответственно", – сказал он.

Заявление было сделано в ходе встречи с журналистами накануне секретного брифинга для членов Конгресса США. В брифинге приняли также участие военный министр Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.

"Рубио признал то, что мы все знали – США выбрали участвовать в войне ради израильских интересов. Никакой иранской угрозы не было. Тот, кто предпочел Израиль, проливает иранскую и американскую кровь. Американцы достойны большего", – написал в социальной сети X министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Мир
