Иранские курды еще не приняли участие в войне. Интервью с представителем PJAK

На этой неделе сразу несколько западных и израильских СМИ опубликовали информацию о том, что тысячи отрядов иранских курдов, которые базируются в Иракском Курдистане, перешли границу (или готовятся перейти границу) с Ираном, чтобы принять участие в свержении режима. За этим последовали опровержения.

Newsru.co.il адресовал вопросы представителям нескольких курдских партий Ирана. Источники в Демократической партии Иранского Курдистана сообщили, что никаких "атакующих действий" пока не предпринимается. А представитель Партии свободной жизни Курдистана (PJAK) согласился более подробно ответить на вопросы, правда в письменном виде.

PJAK была создана в 2003-2004 годах. Считается иранским аналогом турецкой Рабочей партии Курдистана (признана террористической структурой в Турции). Обе партии считают Абдуллу Оджалана своим идейным вдохновителем.

Материал подготовила Марианна Беленькая.

Интервью Загроса Эндерьяри, члена комитета по иностранным делам Партии свободной жизни Курдистана (PJAK)

Какая обстановка сейчас в Иранском Курдистане? Действительно ли тысячи курдских бойцов перешли из Иракского Курдистана в Иран и готовы воевать?

Сегодня, с окончанием седьмого (на самом деле шестого – он оговорился – прим.ред.) дня войны, ситуация стала очень сложной. Многие города в Иранском Курдистане, в провинциях Илам, Керманшах, Курдистан и Западный Азербайджан, подверглись атакам. Мишенью стали почти все военные, логистические, радиолокационные объекты, а также объекты связанные с силами безопасности. В целом ситуация очень тяжелая и сложная во всех отношениях. Что касается новостей последних дней о входе партизанских сил или сил пешмерга (курдские формирования – прим.ред.), должен сказать, что эти сообщения неверны. До настоящего момента никакие силы ни одной из партий Иранского Курдистана не вошли в Иранский Курдистан, чтобы принять участие в этой войне.

Если это неправда, то можно ли сказать, что курдские отряды готовы к бою и ждут приказа, чтобы перейти границу?

Наши силы, как PJAK, присутствуют как на границе между Иранским Курдистаном и Иракским Курдистаном, так и внутри Иранского Курдистана. Так было и раньше и здесь ничего нового. И в предыдущие годы даже происходили некоторые столкновения между нашими силами и силами режима. В настоящий момент наши силы находятся на самом высоком уровне готовности и боевой тревоги. Если возникнет необходимость защищать народ, они способны вмешаться в любой момент.

Какие конкретно формирования – каким партиям они принадлежат? Сколько у вас вооруженных бойцов? Как они вооружены? Кто осуществляет командование?

В настоящее время в Иранском Курдистане действуют семь политических партий. Среди них PJAK является крупнейшей с точки зрения политической и военной организации. Однако другие партии также имеют собственные политические и военные структуры и действуют в рамках своих организаций. Число военных сил PJAK составляет несколько тысяч, и они профессионально подготовлены и хорошо организованы.

Накануне войны партии, представляющие иранских курдов, объединились в единую структуру. Кто ее возглавил, по какому принципу там будут приниматься решения? Можно ли считать коалицию прообразом будущего правительства Иранского Курдистана? Насколько у вас согласованы взгляды на будущее, стратегия и тактика? Нет ли угрозы раскола?

Как я уже упоминал, в Рожхелат (Иранском Курдистане) действуют семь активных партий. Шесть из этих партий образовали коалицию "Коалиция политических сил Иранского Курдистана", тогда как только одна партия находится вне коалиции, хотя она все равно сотрудничает с ней в некоторых областях.

Эта коалиция ведет борьбу за демократический и децентрализованный Иран, а также за автономию для Курдистана. Все партии подчеркивают право курдского народа на самоопределение и пытаются добиться своих требований в рамках федеративного и демократического Ирана.

Курдское политическое движение в Иранском Курдистане борется за демократию во всем Иране. Цель – демократическая и децентрализованная республика в Иране, в которой Курдистан также имел бы форму автономии или самоуправления, например через своего рода федеративную систему.

Партии, вошедшие в эту коалицию:

1 – Партия свободной жизни Курдистана (PJAK)

2 – Демократическая партия Иранского Курдистана (PDKI)

3 – Партия Комала Курдистана – под руководством Резы Кааби

4 – Организация борьбы Иранского Курдистана (Khabat)

5 – Партия свободы Курдистана (PAK)

6 – Партия Комала Иранского Курдистана под руководством Абдуллы Мохтади

Партия вне коалиции:

Комала – Курдистанская организация Коммунистической партии Ирана под руководством Эбрахима Ализаде.

Какие отношения связывают курдскую коалицию и другие части иранской оппозиции? Какие у вас отношения с принцем Резой Пехлеви, с "Моджахеддин-э-Хальк", с оппозиционными силами, представляющими другие меньшинства?

Коалиция сотрудничает с иранскими оппозиционными группами, которые верят в демократию и децентрализованную систему управления. С "Моджахеддин-э-Хальк" нет серьезных проблем, и сотрудничество с ними возможно. Однако сотрудничество с господином Пехлеви очень трудно и почти невозможно из-за его центристских взглядов и его подхода к другим народам внутри Ирана, что уже создало раскол внутри иранской оппозиции.

Кто из внешних сил оказывает вам поддержку?

В настоящий момент ни один из крупных мировых акторов не оказывает значительной поддержки движению в Иранском Курдистане. Большая часть того, что существует, – это лишь заявления или обсуждения в СМИ, и до сих пор не было серьезной политической или практической поддержки.

Действительно ли США обещали вам оружие и финансирование? И давали ли вам США политические обещания касательно политического будущего иранских курдов?

До настоящего времени не было никаких контактов с правительством США по этому вопросу. Партии в Иранском Курдистане в целом больше заинтересованы в политических вопросах, чем в чисто военных. Если в будущем нам потребуется сотрудничество или гарантии, мы будем в большей степени опираться на политическую поддержку и политическое доверие, чем на оружие, чтобы опыт Сирийского Курдистана не повторился. Подчеркну также, что до настоящего времени никаких политических гарантий дано не было.

Отношения между курдами и Вашингтоном не могут быть стратегическими. В лучшем случае они могут существовать только на тактическом и временном уровне, потому что интересы крупных держав обычно лежат в других местах. Опыт показал, что они не останутся с курдами навсегда. Однако даже временное и тактическое сотрудничество все же может быть полезным в определенных ситуациях.

Очень многие говорят, что нельзя начинать смену режима руками только курдов. И это может привести к гражданской войне. Что вы можете сказать на эти утверждения?

Иранский режим – это режим диктаторов. Он много раз демонстрировал, что человеческие жизни не имеют для него большой ценности. Во время протестов два месяца назад мы увидели, как тысячи людей были убиты в течение короткого времени. В то же время режим все еще способен подавлять народ Ирана и Курдистана. По этой причине курдская борьба должна продвигаться одновременно и в координации с другими частями Ирана, чтобы наш народ мог быть защищен от резни и от риска гражданской войны.

Есть ли у вас какая-либо координация с Израилем?

Нет.

Что вы думаете о потенциальном вмешательстве Турции в конфликт? Опасаетесь ли вы такого развития событий, учитывая связи PJAK и Рабочей партии Курдистана (PKK)?

Как вы знаете, PKK уже долгое время не функционирует как традиционная партия и в настоящее время находится в процессе отхода от войны с турецким государством. Однако турецкое правительство может не принять того, что курды в Иранском Курдистане получат свои права, и это может привести к турецкому вмешательству во внутренние дела Ирана. Поэтому одной из важных политических гарантий для курдов Ирана могла бы быть защита от возможного турецкого вмешательства.

Оказывают ли вам помощь власти Иракского Курдистана?

Правительство Курдистанского региона в Ираке из-за политических и особенно экономических соображений обычно старается держаться подальше от участия в подобных вопросах. В целом оно предпочитает сохранять осторожность и нейтралитет и избегать прямого вмешательства.