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Ближний Восток

Иран впервые отправил военный корабль в Южное полушарие

время публикации: 06 мая 2024 г., 12:57 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 13:00
Иран впервые отправил военный корабль в Южное полушарие
Wikipedia.org. Фото: Hossein Zohrevand/Tasnim News Agency

Государственные СМИ Исламской республики Иран сообщили, что впервые в истории иранский военный корабль пересек экватор и зашел в Южное полушарие. Речь идет о "Шахиде Махдави", принадлежащем Корпусу стражей Исламской революции.

"Шахид Махдави" – бывший контейнеровоз, переоборудованный для военных целей и служащий платформой для запуска беспилотных летательных аппаратов. Поэтому иранская пропаганда называет судно длинной 240 метров "авианосцем".

Где именно находится судно, не сообщается, однако стоит напомнить, что йеменские хуситы, действующие при поддержке Ирана, начали наносить удары по судам, следующими не только через Суэцкий канал, но и вокруг Африки. Для этого используются разработанные в Иране БПЛА.

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