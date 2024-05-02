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"Элаф": Израиль отклонил предложение США о нормализации отношений с Саудовской Аравией

время публикации: 02 мая 2024 г., 01:05 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 01:12
"Элаф": Израиль отклонил предложение США о нормализации отношений с Саудовской Аравией
AP Photo/Amr Nabil

Саудовское издание "Элаф" в среду, 1 мая, написало со ссылкой на "высокопоставленный американский источник", что Биньямин Нетаниягу отклонил предложение Белого дома обсудить создание палестинского государства в обмен на нормализацию отношений с Саудовской Аравией.

Источник сообщил, что Вашингтон и Эр-Рияд в ближайшее время подпишут двустороннее соглашение, которое гарантирует Саудовской Аравии сотрудничество с США в оборонной сфере и помощь в развитии собственной гражданской ядерной программы.

Издание напоминает, что Саудовская Аравия была согласна на нормализацию отношений с Израилем при условии создания независимого палестинского государства.

1 мая британское издание The Guardian опубликовало статью, в которой говорится, что на фоне продолжающейся войны в секторе Газы и несогласие Биньямина Нетаниягу с планом создания палестинского государства, Саудовская Аравия настаивает на более "скромном" соглашении с США, из которого будет исключен Израиль. The Guardian пишет, что в этом случае, США и Саудовская Аравия подпишут соглашение, включающее двусторонний оборонный пакт, а также помощь США в развитии мирной ядерной программы Эр-Рияда.

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