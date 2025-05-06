Хуситы намерены интенсифицировать удары по Израилю, основные цели: "Бен-Гурион" и Хайфа

Ливанская газета "Аль-Ахбар", рупор "Хизбаллы", утверждает, что йеменские хуситы намерены в ближайшем будущем повысить интенсивность ударов по израильским аэропортам, включая Хайфский. Их цель – полностью парализовать авиационное сообщение.

Издание также утверждает, со ссылкой на информированные источники, что в банке целей в Израиле – не только аэропорты, но и значительное число объектов в Хайфе.

Издание комментирует и угрозы израильских лидеров в адрес хуситов. Оно утверждает, что практически ежедневные американские авиаудары не смогли заставить йеменские власти прекратить нанесение ударов по Израилю посредством ракет и беспилотников.