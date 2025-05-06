Лидер Сирии направляется в Европу на переговоры с Макроном

Сирийский президент Ахмад аш-Шараа, известный также как Абу-Мухаммад аль-Джулани, 7 мая прибудет в Париж и проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Это первое посещение Европы бывшим лидером джихадистов, который пять месяцев назад сверг режим Башара Асада. "Встреча – часть исторической связи Франции и сирийского народа, стремящегося к миру и демократии", – говорится в заявлении Елисейского дворца.

Также сообщается, что во время встречи Макрон потребует от сирийского лидера содействовать стабилизации региона, в том числе Ливана, и бороться с терроризмом.