"Аль-Масира": в результате ударов ЦАХАЛа по заводу в Йемене погибли 2 человека и более 40 ранены

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что в результате авиаударов Израиля по бетонному заводу "Баджиль" погибли два человека и 42 были ранены.

Вечером 5 мая ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в морском порту Ходейда в Йемене и его окрестностях. Атака была осуществлена на удалении 2000 км от территории Израиля.

В заявлении ЦАХАЛа подчеркивалось: "Террористическая инфраструктура, подвергшаяся нападению в морском порту Ходейда, служит основным источником дохода для режима хуситов. Морской порт в Ходейде используется для переброски иранского оружия, оборудования для военных нужд и других целей террористов".

Сообщается, что также был атакован бетонный завод "Баджиль" к востоку от города Ходейда, который служит важным экономическим ресурсом для террористического режима хуситов и используется для строительства туннелей и военной инфраструктуры.

ЦАХАЛ сообщил, что в операции были задействованы 20 истребителей. В ходе операции было сброшено 50 боеприпасов, включая бомбы и ракеты.

Операция была осуществлена в ответ на неоднократные атаки террористического режима хуситов на Государство Израиль - запуски ракет класса "земля-земля" и беспилотных летательных аппаратов.

В воскресенье, 4 мая, ракета, запущенная из Йемена, упала возле 3 Терминала аэропорта "Бен-Гурион". После этого обстрела премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль ответит на атаку хуситов.