x
06 мая 2025
|
последняя новость: 00:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 мая 2025
|
06 мая 2025
|
последняя новость: 00:47
06 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аль-Масира": в результате ударов ЦАХАЛа по заводу в Йемене погибли 2 человека и более 40 ранены

Хуситы
ЦАХАЛ
Израиль
Йемен
время публикации: 06 мая 2025 г., 00:47 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 00:47
"Аль-Масира": в результате ударов ЦАХАЛа по заводу в Йемене погибли 2 человека и более 40 ранены
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что в результате авиаударов Израиля по бетонному заводу "Баджиль" погибли два человека и 42 были ранены.

Вечером 5 мая ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в морском порту Ходейда в Йемене и его окрестностях. Атака была осуществлена на удалении 2000 км от территории Израиля.

В заявлении ЦАХАЛа подчеркивалось: "Террористическая инфраструктура, подвергшаяся нападению в морском порту Ходейда, служит основным источником дохода для режима хуситов. Морской порт в Ходейде используется для переброски иранского оружия, оборудования для военных нужд и других целей террористов".

Сообщается, что также был атакован бетонный завод "Баджиль" к востоку от города Ходейда, который служит важным экономическим ресурсом для террористического режима хуситов и используется для строительства туннелей и военной инфраструктуры.

ЦАХАЛ сообщил, что в операции были задействованы 20 истребителей. В ходе операции было сброшено 50 боеприпасов, включая бомбы и ракеты.

Операция была осуществлена в ответ на неоднократные атаки террористического режима хуситов на Государство Израиль - запуски ракет класса "земля-земля" и беспилотных летательных аппаратов.

В воскресенье, 4 мая, ракета, запущенная из Йемена, упала возле 3 Терминала аэропорта "Бен-Гурион". После этого обстрела премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль ответит на атаку хуситов.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 мая 2025

577-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии, авиаудары по хуситам в Йемене
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 мая 2025

ЦАХАЛ: по целям в Йемене нанесены удары с участием 20 самолетов, сброшено 50 боеприпасов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 мая 2025

ЦАХАЛ подтвердил нанесение авиаударов по объектам хуситов в Йемене
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 05 мая 2025

Нефтяная компания Йемена перешла на чрезвычайный режим работы