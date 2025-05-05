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Израиль

ЦАХАЛ: по целям в Йемене нанесены удары с участием 20 самолетов, сброшено 50 боеприпасов

Пресс-служба ЦАХАЛа
Хуситы
ЦАХАЛ
время публикации: 05 мая 2025 г., 21:29 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 21:29
ЦАХАЛ: по целям в Йемене нанесены удары с участием 20 самолетов, сброшено 50 боеприпасов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в операции в Йемене были задействованы порядка 20 боевых самолетов. В ходе операции было сброшено 50 боеприпасов, включая бомбы и ракеты.

Вечером 5 мая, на следующий день после того, как ракета хуситов упала рядом 3 Терминалом международного аэропорта "Бен-Гурион", арабские СМИ сообщили об ударах ЦАХАЛа в Йемене. Спустя короткое время ЦАХАЛ подтвердил проведение операции в 2000 км от Израиля.

Целями атаки стали морской порт Ходейда, служивший основным источником дохода для режима хуситов, и использовавшийся для переброски иранского оружия и оборудования для военных нужд. Также был атакован бетонный завод "Баджиль" к востоку от города Ходейда.

Согласно сообщениям в израильских СМИ, Биньямин Нетаниягу наблюдал за атакой на объекты хуситов из здания "Кирии" в Тель-Авиве.

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