Военный советник Хаменеи: "Израильские посольства – легитимная цель"

Специальный военный советник Верховного лидера Ирана, бывший командующий Корпусом стражей Исламской революции Яхья Сафави заявил, что возмездием за удар по иранскому консульству в Дамаске станут нападения на израильские дипломатические миссии.

Возложив на Израиль ответственность за удар, он подчеркнул, что с точки зрения режима аятолл, военное противостояние с сионистским образованием является законными и легитимным правом Ирана.

Напомним, что 1 апреля был нанесен удар по зданию в центре Дамаска, который Иран называет своим консульством. Согласно официальному Тегерану, ответственность за него несет Израиль. Иностранные СМИ разделяют эту позицию.

В результате погибли два генерала и пять офицеров КСИР, в том числе командующий силами подразделения "Кудс" в Сирии и Ливане генерал Мухаммад Реза Захеди – один из главных организаторов нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2024 года.