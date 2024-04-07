x
07 апреля 2024
|
последняя новость: 15:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 апреля 2024
|
07 апреля 2024
|
последняя новость: 15:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Военный советник Хаменеи: "Израильские посольства – легитимная цель"

время публикации: 07 апреля 2024 г., 14:59 | последнее обновление: 07 апреля 2024 г., 15:02
Военный советник Хаменеи: "Израильские посольства – легитимная цель"
Wikipedia

Специальный военный советник Верховного лидера Ирана, бывший командующий Корпусом стражей Исламской революции Яхья Сафави заявил, что возмездием за удар по иранскому консульству в Дамаске станут нападения на израильские дипломатические миссии.

Возложив на Израиль ответственность за удар, он подчеркнул, что с точки зрения режима аятолл, военное противостояние с сионистским образованием является законными и легитимным правом Ирана.

Напомним, что 1 апреля был нанесен удар по зданию в центре Дамаска, который Иран называет своим консульством. Согласно официальному Тегерану, ответственность за него несет Израиль. Иностранные СМИ разделяют эту позицию.

В результате погибли два генерала и пять офицеров КСИР, в том числе командующий силами подразделения "Кудс" в Сирии и Ливане генерал Мухаммад Реза Захеди – один из главных организаторов нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2024 года.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 05 апреля 2024

В Иране признали, что генерал, ликвидированный в Дамаске, стоял за организацией терактов 7 октября
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 05 апреля 2024

В Тегеране хоронят офицеров КСИР, убитых в результате авиаудара по "консульству" в Дамаске